***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRoyal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin 18.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen teklif verme ve açık artırma aşamaları 18.12.2020 tarihinde duyurulmuş devamında 23.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında verilen son teklifin de muhammen bedelin altında kalması nedeniyle Fon Kurulunun 24.12.2020 tarihli kararı ile ihalenin onaylanmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894817BIST