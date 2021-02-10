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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2021 15:59



***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 09.02.2021 tarih ve E-81514179-100-4055 sayılı yazısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut BİRLİK'in istifa ederek görevinden ayrıldığı Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908888


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