***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 15:59
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 09.02.2021 tarih ve E-81514179-100-4055 sayılı yazısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut BİRLİK'in istifa ederek görevinden ayrıldığı Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908888
BIST
17:151.542
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BIST En Aktif Hisseler17:13
|ERBOS
|66,55
|23.219.891
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|65.676.234
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.453.398
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,90
|2.347.853.800
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,64
|1.504.604.262
|% 1,54
|
|PETKM
|5,10
|1.088.190.852
|% -3,59
|
|GARAN
|10,18
|1.048.402.773
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,06
|817.181.603
|% 0,57
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|EKGYO
|2,64
|1.504.604.262
|% 1,54
|
|GSDHO
|2,74
|705.771.706
|% 3,01
|
|PETKM
|5,10
|1.088.190.852
|% -3,59
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|DOHOL
|3,51
|595.883.921
|% -0,85
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|YKBNK
|2,93
|445.725.300
|% -1,01
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|17:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,0371
|7,0408
|% -0,39
|
|Euro
|8,5450
|8,5491
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,7231
|9,7719
|% -0,13
|
|Frank
|7,8792
|7,9266
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,41
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|17:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.848
|1.848
|12,36
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|-5,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,03
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|B. Petrol
|61,29
|61,29
|0,07
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