***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRoyal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklarının da içinde bulunduğu Royal Halı ve Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.800.000.000.-TL muhammen bedelle 29 Kasım 2023 tarihinde ihale edilmiş, 30 Kasım 2023 tarihinde Fon Kurulu tarafından Rekabet Kurumu onayına sunulmuş olup Rekabet Kurumu'nun 29 Şubat 2024 tarih ve 24-11/207-85 sayılı kararı ile bahse konu işleme izin verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259305BIST