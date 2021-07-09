***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Gaziantep 13.Asliye Mahkemesi'nin 24.07.2016 tarihli kararı ile Şirket Yön Kur.Bşk. Taner Nakiboğlu ve Yön.Kur.Üyesi Cahit Nakiboğlu yasa dışı FETÖ-PYD soruşturması kapsamında tutuklanmış olup, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.08.2016 tarih ve 2016-5027 sayılı kararı ile Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş. 'ne kayyım ataması yapılmıştır. 674 Sayılı KHK'nın 19. Maddesi gereği kayyımlık yetkisi T.M.S.F.'ye teslim edilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Ali İSLAMOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nevzat AVUNÇ, Arzu YÜKSEL, Mehmet ÇAĞIRICI, Mahmut BİRLİK ve Yaşar ATILGAN atanmışlardır. 12.02.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nevzat AVUNÇ,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Halil TEKİN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Arzu YÜKSEL, Mehmet ÇAĞIRICI, Bülent DEMİREL, Yaşar ATILGAN, Mehmet Ali ALP, Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU, İsmail ACAR, Elçin YÜCE atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949944BIST