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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.01.2023 20:59
***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT AVUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
HALİL TEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ARZU YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇAĞIRICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA HÜLYA KÖYLÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ELÇİN YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi

Diğer Hususlar
Açıklama Gaziantep 13.Asliye Mahkemesi'nin 24.07.2016 tarihli kararı ile Şirket Yön Kur.Bşk. Taner Nakiboğlu ve Yön.Kur.Üyesi Cahit Nakiboğlu yasa dışı FETÖ-PYD soruşturması kapsamında tutuklanmış olup, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.08.2016 tarih ve 2016-5027 sayılı kararı ile Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş. 'ne kayyım ataması yapılmıştır. 674 Sayılı KHK'nın 19. Maddesi gereği kayyımlık yetkisi T.M.S.F.'ye teslim edilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Ali İSLAMOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nevzat AVUNÇ, Arzu YÜKSEL, Mehmet ÇAĞIRICI, Mahmut BİRLİK ve Yaşar ATILGAN atanmışlardır. 12.02.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nevzat AVUNÇ,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Halil TEKİN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Arzu YÜKSEL, Mehmet ÇAĞIRICI, Bülent DEMİREL, Mehmet Ali ALP, Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU, İsmail ACAR, Elçin YÜCE atanmışlardır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092903


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Yarım 3.632 3.704 33,00  
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