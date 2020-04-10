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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.04.2020 23:04
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***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/04/2020
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 karar tarihi ve 2020/7 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.I Tebliği'nin  ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince sorumluluk beyanı.  a) 01.01.2019 – 31.03.2019, 01.01.2019 – 30.06.2019, 01.01.2019 – 30.09.2019 ve 01.01.2019 – 31.12.2019     hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet    raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı     olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal rapor-    lama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolar    işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını    ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli    risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Beyan ederiz. Nevzat AVUNÇ                       Halil TEKİN                                   Arzu YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı       Yön. Kurulu Başkan V.                Yönetim Kurulu Üyesi         Mehmet ÇAĞIRICI                        Mahmut BİRLİK                             Yaşar ATILGAN Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ALP                           Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU   İsmail ACAR Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837317


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