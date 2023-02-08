***RPC* *ROP* *RPT* *RPM* *RHS*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***RPC******ROP******RPT******RPM******RHS*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [RPT, RPM, RPC, RHS]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri ve TEFAS işlemleri durdurulmuştur.- Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon- Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon- Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon- Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111635BIST