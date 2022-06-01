***RPFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***RPFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [RPFGY]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında işlem görmekte olan RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun mevcut "FPREP" işlem kodu 01/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "RPFGY" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033775BIST