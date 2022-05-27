RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.05.2022 11:26
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERAY YANBOL 91.000,00 TRY 52
BURHAN AKÇAKIL 29750 TRY 17
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU 33250 TRY 19
ŞEREF TAŞKIN 3.500,00 TRY 2
ARİF BAŞER 3.500,00 TRY 2
AHMET TEMİZYÜREK 3.500,00 TRY 2
AKİF ZİYA ARICAN 3.500,00 TRY 2
NİHAT YILDIRIM 1750 TRY 1
MUHARREM ÖZTÜRK 1750 TRY 1
ÖMER MURAT ULUAT 1750 TRY 1
DİLEK TOPAL ULUAT 1750 TRY 1
TOPLAM 175.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032885
BIST
11:382.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,27
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:3816,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:3817,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:38979,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,23
|Açılış
|: 980,00
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,69
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|RODRG
|17,60
|3.452.150
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.793.433
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|13.677.787
|% 7,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,91
|97.043.268
|% -4,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MEPET
|3,56
|10.501.926
|% -3,00
|
|PENTA
|393,10
|36.907.213
|% -2,94
|
|THYAO
|44,46
|1.242.644.743
|% 0,00
|
|KARSN
|6,55
|959.206.623
|% 2,34
|
|EREGL
|33,48
|866.291.175
|% 3,27
|
|KRDMD
|14,92
|838.002.378
|% 1,84
|
|SISE
|20,74
|459.875.735
|% -0,77
|
|KARSN
|6,55
|959.206.623
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,83
|318.448.003
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|82.413.975
|% -2,26
|
|HALKB
|5,67
|344.993.367
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,62
|161.258.677
|% 0,38
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3902
|16,3954
|% 0,29
|
|Euro
|17,5766
|17,6029
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6253
|20,7287
|% 0,38
|
|Frank
|17,0310
|17,1336
|% 0,32
|
|Riyal
|4,3572
|4,3790
|% 0,29
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,31
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,33
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,41
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51QUAGR
Yüzde 7.98 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 684, 470 adet işlem
-
11:50AKSA
Yüzde 7.55 oranında artışla 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 529 adet işlem
-
11:49AYDEM
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 063 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 7 artarak (% 0.50 ) 2, 746
-
11:48XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 11, 691.00 milyon TL de