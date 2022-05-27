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RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2022 11:26
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERAY YANBOL 91.000,00 TRY 52
BURHAN AKÇAKIL 29750 TRY 17
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU 33250 TRY 19
ŞEREF TAŞKIN 3.500,00 TRY 2
ARİF BAŞER 3.500,00 TRY 2
AHMET TEMİZYÜREK 3.500,00 TRY 2
AKİF ZİYA ARICAN 3.500,00 TRY 2
NİHAT YILDIRIM 1750 TRY 1
MUHARREM ÖZTÜRK 1750 TRY 1
ÖMER MURAT ULUAT 1750 TRY 1
DİLEK TOPAL ULUAT 1750 TRY 1
TOPLAM 175.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032885


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BIST En Aktif Hisseler11:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.452.150 % 10,00  
KNFRT 6,99 12.793.433 % 9,91  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
HATEK 20,90 13.677.787 % 7,73  
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11:36 Alış Satış %  
Dolar 16,3902 16,3954 % 0,29  
Euro 17,5766 17,6029 % 0,25  
Sterlin 20,6253 20,7287 % 0,38  
Frank 17,0310 17,1336 % 0,32  
Riyal 4,3572 4,3790 % 0,29  
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11:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 8,31  
Altın Gr. 980 980 7,33  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 0,21  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
B. Petrol 115 115 0,41  
Seans Raporu 11:36
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