***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:55
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046736
BIST
10:542.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
10:5417,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6011
En Düşük
17,4800
10:5418,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0673
En Düşük
17,9042
10:54965,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 965,53
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KLRHO
|13,80
|37.606.432
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,59
|2.053.670
|% 9,28
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|BOSSA
|11,50
|30.825.153
|% 7,37
|
|POLTK
|725,30
|8.115.634
|% 6,85
|
|EUKYO
|3,39
|742.896
|% -3,69
|
|KONYA
|1.268,30
|30.716.543
|% -3,63
|
|PRDGS
|2,74
|14.257.215
|% -3,18
|
|ASUZU
|190,30
|58.183.561
|% -2,91
|
|KZBGY
|79,15
|4.477.760
|% -2,72
|
|THYAO
|51,00
|918.885.345
|% -0,20
|
|SISE
|21,32
|745.314.226
|% 0,66
|
|HEKTS
|34,14
|426.004.228
|% 3,58
|
|EREGL
|28,06
|387.286.820
|% 1,30
|
|KCHOL
|35,04
|297.067.840
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,02
|182.274.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,27
|129.716.608
|% 2,71
|
|ODAS
|3,49
|123.982.959
|% 0,87
|
|SISE
|21,32
|745.314.226
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,51
|116.740.423
|% -0,44
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5728
|17,5834
|% 0,14
|
|Euro
|17,9834
|18,0009
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0340
|21,1395
|% 0,19
|
|Frank
|18,0659
|18,1747
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6643
|4,6876
|% 0,09
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,16
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.538
|6.595
|-36,00
|
|Yarım
|3.186
|3.224
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,74
|
Seans Raporu
10:52
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