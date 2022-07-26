***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 17:53
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047818
BIST
17:562.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,44
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5617,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0974
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5618,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0503
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:56986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 986,16
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KAPLM
|64,90
|24.393.597
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.119.656
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|60.979.949
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,93
|75.364.732
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.503.443
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,05
|17.171.902
|% -5,01
|
|ANGEN
|33,20
|243.325.891
|% -4,93
|
|THYAO
|49,04
|3.790.329.329
|% -1,01
|
|EKGYO
|3,19
|1.687.123.413
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.207.259.204
|% -1,25
|
|EREGL
|27,72
|1.198.091.869
|% -2,53
|
|GARAN
|15,09
|1.148.266.998
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.687.123.413
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,55
|624.496.237
|% 4,03
|
|TSKB
|2,50
|639.290.543
|% 2,88
|
|YKBNK
|4,75
|1.207.259.204
|% -1,25
|
|ODAS
|3,75
|557.332.331
|% -1,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8592
|17,8698
|% 0,55
|
|Euro
|18,1146
|18,1476
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,4357
|21,5432
|% 0,37
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7391
|4,7628
|% 0,47
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-3,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.657
|6.718
|2,00
|
|Yarım
|3.244
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,55
|