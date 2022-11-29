***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:11
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082775
BIST
12:554.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 17,21
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:5518,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:5519,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0845
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:551.050,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.050,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AKSGY
|6,38
|108.469.427
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.286.623
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.485.578
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.339.352
|% 9,98
|
|RNPOL
|23,82
|61.159.705
|% 9,97
|
|SEGYO
|3,21
|152.849.312
|% -8,81
|
|PRDGS
|16,00
|66.208.887
|% -8,05
|
|BAYRK
|9,82
|43.054.205
|% -7,01
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|HUBVC
|7,18
|15.042.206
|% -4,39
|
|THYAO
|117,00
|5.743.293.933
|% 1,65
|
|SISE
|39,22
|4.227.725.339
|% -2,73
|
|YKBNK
|12,00
|2.624.315.763
|% 0,84
|
|KRDMD
|14,87
|2.437.071.544
|% 3,91
|
|EKGYO
|7,15
|2.321.499.670
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,15
|2.321.499.670
|% 3,32
|
|SKBNK
|2,78
|624.272.736
|% 1,83
|
|YKBNK
|12,00
|2.624.315.763
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,33
|1.791.845.616
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,87
|2.437.071.544
|% 3,91
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6389
|% 0,07
|
|Euro
|19,3315
|19,3429
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,2762
|22,3879
|% 0,40
|
|Frank
|19,4900
|19,6074
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,01
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|12,49
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,42
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|15,00
|
|Tam
|7.025
|7.085
|49,00
|
|Yarım
|3.407
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,23
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|1,75
|