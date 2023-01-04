***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:23
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093009
BIST
13:135.614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -12,43
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:1318,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:1319,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1535
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:131.121,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.121,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:13
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.032.049
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.975.795
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|69.401.945
|% 9,94
|
|TERA
|25,82
|293.954.207
|% 9,59
|
|ULUSE
|225,00
|54.474.024
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.837.997
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.433.905
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,47
|6.297.610
|% -8,68
|
|EKGYO
|9,51
|5.143.306.900
|% 0,96
|
|EREGL
|42,70
|4.887.672.507
|% 1,09
|
|THYAO
|146,90
|3.934.635.949
|% -0,34
|
|ASELS
|66,80
|3.538.620.373
|% -3,33
|
|ENKAI
|35,40
|2.837.068.220
|% 1,03
|
|EKGYO
|9,51
|5.143.306.900
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,17
|2.780.035.414
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,85
|1.682.766.912
|% 1,02
|
|PETKM
|20,22
|2.494.356.741
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,97
|1.562.149.581
|% 2,37
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7370
|18,7478
|% 0,14
|
|Euro
|19,9064
|19,9196
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,5351
|22,6482
|% 0,87
|
|Frank
|20,1335
|20,2548
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9698
|4,9947
|% 0,15
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|20,02
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,67
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.567
|7.624
|49,00
|
|Yarım
|3.665
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,69
|0,27
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|-1,68
|