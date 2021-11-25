***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.11.2021 17:33
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi açıklama ekinde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/11/2021 19/11/2021 10455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979645
BIST
17:421.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:4211,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0919
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:4213,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1247
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:42689,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 6,39
|Açılış
|: 689,74
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KUTPO
|115,50
|179.435.978
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.538.448
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.525.498
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.330.289
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.214.415
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.243.389
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,12
|22.066.492
|% -8,24
|
|DITAS
|25,70
|117.953.099
|% -6,34
|
|SASA
|38,96
|2.558.414.734
|% 1,35
|
|PETKM
|7,65
|2.001.093.496
|% -3,65
|
|ASELS
|21,10
|1.788.787.583
|% 0,48
|
|GARAN
|11,75
|1.740.991.925
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,73
|1.408.786.286
|% -0,57
|
|YKBNK
|3,35
|955.284.276
|% -3,46
|
|PETKM
|7,65
|2.001.093.496
|% -3,65
|
|VAKBN
|4,01
|840.613.032
|% 0,75
|
|KRDMD
|8,73
|1.408.786.286
|% -0,57
|
|AKBNK
|6,86
|1.087.968.274
|% -1,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9592
|11,9777
|% 0,76
|
|Euro
|13,4221
|13,4513
|% 0,91
|
|Sterlin
|15,8945
|15,9742
|% 0,60
|
|Frank
|12,7580
|12,8348
|% 0,62
|
|Riyal
|3,1832
|3,1992
|% 0,76
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,61
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,26
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,12
|