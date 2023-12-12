***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.12.2023 19:06
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2023 - 11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Taşıt kiralama, eğitim vb. hizmetler
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000.-TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.12.2023
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.500.000.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.-TL
Toplam Tutar
8.500.000.-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%17,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%17,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%6,51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,83
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%9,88
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni kurulan şirket olduğundan dolayı satan/devreden kişi bulunmamaktadır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni kurulan şirket olduğundan dolayı değerleme raporu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 8.500.000.-TL adet pay karşılığında 8.500.000.-TL tutarla iştirakte bulunulmasına karar verilen 50.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ" unvanlı şirketin kuruluşu tamamlanmış olup, bahse konu husus 11.12.2023 tarih ve 10976 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yanı sıra iştirak edilen 8.500.000.-TL adet pay karşılığı 8.500.000.-TL'nin 1/4'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan tutar şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225019
BIST