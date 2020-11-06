***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939Hatalara İlişkin Düzeltmeler34.065 -8.685 1 6.738.544Dönem Karı (Zararı)58.724.418 5.250.142Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.754.783 -3.518.531Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.357.858 1.257.001Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.179 -254.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 33.179 -254.789Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler263.930 299.322Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 707.018 481.268Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -443.088 -181.946Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-25.802.235 -2.265.628İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -25.802.235 -2.265.628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 7.392.485 -1.070.532Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28 -1.483.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.238.333 5.006.933Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -1.372.077 51.376Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -23.731.796 713.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.731.796 -666.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.654.051 1.531.406İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.601.948 847.973İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.255.999 683.433Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -46.214.931 183.927Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -9.580.070 607.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 22.164.435 -3.911.913İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.164.435 -3.555.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 141.190 -223.462Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.452.344 3.054.952İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.415.628 3.086.797İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.716 -31.845Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 11.556.623 -40.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 3.041.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.268.698 6.738.544Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.617.484 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.394.383 -24.045.194İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -685.000 -19.172.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri331.564 122.872Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 331.564 106.118Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 16.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.040.947 -4.995.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.627.460 -4.913.093Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -413.487 -82.154FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.834.271 12.007.321Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.570.981Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 12.570.981Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.338.188Kredilerden Nakit Girişleri9 7.338.188Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -548.262Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -548.262Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -72.024Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.3.1 89.030 -15.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.446.294 -5.299.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.446.294 -5.299.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.378.781 6.140.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.932.487 841.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.932.487 12.378.781Finansal Yatırımlar6 1.372.077 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.372.077 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 1.372.077 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar30.103.720 6.756.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 30.103.720 6.756.181Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.021.664 9.559.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.947.322 9.549.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.074.342 10.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 49.179.687 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler8.985.028 93.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 8.985.028 93.211Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 4.617.484 51.120Diğer Dönen Varlıklar12 7.963.980 2.756.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 7.963.980 2.756.717ARA TOPLAM113.176.127 34.560.571Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR120.176.127 34.560.571DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 685.000 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar685.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar685.000İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 322.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar40.130 4.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 40.130 4.081Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 53.998.906 28.193.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 11.779.246 18.779.246Maddi Duran Varlıklar18 21.967.054 14.781.455Kullanım Hakkı Varlıkları17 198.445 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 708.832 476.758Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 708.832 476.758Peşin Ödenmiş Giderler1.110.788 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.110.788 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı30 1.389.620 619.649Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.878.021 63.599.753TOPLAM VARLIKLAR212.054.148 98.160.324KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 12.747.993 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.747.993Banka Kredileri12.747.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.273.265 6.108.848Ticari Borçlar23.186.098 1.464.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 23.186.098 1.464.751Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 226.503 85.313Diğer Borçlar78.847 42.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 78.847 42.131Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.605.038 48.415Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 8.152.393 0Kısa Vadeli Karşılıklar148.044 59.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 63.340 25.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 84.704 33.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM60.418.181 7.808.472TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.418.181 7.808.472UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 41.959 3.423.612Diğer Borçlar4.415.628 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.415.628Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar316.978 233.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 316.978 233.484Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.774.565 3.657.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.192.746 11.465.568ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.622.687 86.628.426Ödenmiş Sermaye23.1 41.000.000 36.100.000Sermaye Avansı23.7 10.280.923Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.2 6.930.981 70.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.912.088 7.948.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.007.425 8.047.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 -102.469 -62.217Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.1 8.109.894 8.109.894Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -95.337 -98.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.4 1.670.185 1.399.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.5 30.557.400 26.405.028Net Dönem Karı veya Zararı31 49.552.033 4.422.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 9.238.715 66.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR146.861.402 86.694.756TOPLAM KAYNAKLAR212.054.148 98.160.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.1 123.172.811 12.604.960 45.872.922 3.506.513Satışların Maliyeti24.2 -61.099.779 -9.254.239 -23.413.534 -2.594.800TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.073.032 3.350.721 22.459.388 911.713BRÜT KAR (ZARAR)62.073.032 3.350.721 22.459.388 911.713Genel Yönetim Giderleri26.1 -5.861.923 -2.731.042 -2.327.505 -1.156.059Pazarlama Giderleri26.2 -13.907.307 -1.484.203 -6.539.551 -286.772Araştırma ve Geliştirme Giderleri26.3 -3.453.118 -3.095.073 -1.207.572 -1.220.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.1 6.652.502 4.734.971 4.365.332 229.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.2 -5.930.595 -2.205.243 -4.290.332 -100.226ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.572.591 -1.429.869 12.459.760 -1.621.981Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.1 4.910.132 5.074.462 2.244.422 363.844Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28.2 -2.521.383 -1.891.347 -1.563.700 -17.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 25.802.235 2.265.628 6.221.996 622.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.763.575 4.018.874 19.362.478 -653.641Finansman Gelirleri29.1 1.282.811 272.849 657.163 -42.608Finansman Giderleri29.2 -2.929.483 -108.263 -1.051.552 -48.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.116.903 4.183.460 18.968.089 -744.611Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.392.485 1.066.682 -3.204.237 357.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -8.152.393 0 -3.542.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 759.908 1.066.682 338.634 357.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.724.418 5.250.142 15.763.852 -387.464DÖNEM KARI (ZARARI)58.724.418 5.250.142 15.763.852 -387.464Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 9.172.385 150.904 1.659.680Ana Ortaklık Payları49.552.033 5.099.238 14.104.172 -387.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.849 -46.474 -52.122 32.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3.2 -50.315 -19.248 -65.152 40.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.403 -31.076 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 3.403 -31.076Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.063 3.850 13.030 -8.058Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 10.063 3.850 13.030 -8.058Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.849 -46.474 -52.122 32.232TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.687.569 5.203.668 15.711.730 -355.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 9.172.385 150.895 1.659.680Ana Ortaklık Payları49.515.184 5.052.773 14.052.050 -355.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886833BIST