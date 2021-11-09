***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756Transferler270.478 4.152.372 -4.422.850Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.552.033 49.552.033 9.172.385 58.724.418Dönem Karı (Zararı)49.552.033 49.552.033 9.172.385 58.724.418Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-40.252 3.403 -36.849 -36.849Sermaye Arttırımı4.900.000 -11.760.000 6.860.000Sermaye Avansı1.479.077 1.479.077 1.479.077Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 0 6.930.981 -102.469 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 49.552.033 137.622.687 9.238.715 146.861.402Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198Transferler780.453 60.152.788 -60.933.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.382.080 101.382.080 11.275.259 112.657.339Dönem Karı (Zararı)101.382.080 101.382.080 11.275.259 112.657.339Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.053 -6.053 -6.053Sermaye Arttırımı1.970.214 45.945.414 47.915.628 202.500 48.118.128Dönem Sonu Bakiyeler42.970.214 52.876.395 -52.047 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 101.382.080 299.566.633 29.008.979 328.575.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.277.363 -8.886.182Dönem Karı (Zararı)112.657.339 58.724.418Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-52.343.930 -16.754.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.227.815 1.357.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.077.588 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.589.944Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-365.602 33.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 159.723 33.179Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -525.325Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.446.945 263.930Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -4.193.641Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 4.697.448Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 2.904.735 707.018Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -5.855.487 -443.088Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-54.787.669 -25.802.235İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -54.787.669 -25.802.235Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 18.106.059 7.392.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.071.875 -46.238.333Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 646.612 -1.372.077Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -44.557.905 -23.731.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.173.389 -3.654.051Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -13.772.719 -46.214.931Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 940.939 -9.580.070Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 56.691.547 22.164.435Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 58.844 141.190Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.548.010 4.452.344Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 642.206 11.556.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.241.534 -4.268.698Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -11.518.897 -4.617.484YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.258.767 -9.394.383İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -685.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.495.124 331.564Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.495.124 331.564Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.888.032 -9.040.947Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -16.801.185 -8.627.460Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -86.847 -413.487Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -59.500Alınan Faiz30 4.193.641FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.192.606 8.834.271Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.915.628 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 47.915.628Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.479.077Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.216.040 7.338.188Kredilerden Nakit Girişleri9 24.216.040 7.338.188Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -444.114 -72.024Ödenen Faiz29 -4.697.448Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)202.500 89.030YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.656.476 -9.446.294NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.656.476 -9.446.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.464.181 12.378.781DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 70.120.657 2.932.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 70.120.657 17.464.181Finansal Yatırımlar6 270.184 916.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar270.184 916.796Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 270.184 916.796Ticari Alacaklar125.836.654 73.833.318İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 149.202 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 125.687.452 73.821.289Diğer Alacaklar46.103.078 3.044.885İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 42.804.663 2.121.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.298.415 923.779Stoklar11 46.242.997 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler7.980.946 7.355.463İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 38.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 7.980.946 7.316.663Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 8.536.872 8.016.102Diğer Dönen Varlıklar12 10.996.070 7.361.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 10.996.070 7.361.845ARA TOPLAM316.087.458 135.975.224Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR323.087.458 142.975.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar685.000 685.000Diğer Finansal Yatırımlar6 685.000 685.000Diğer Alacaklar6.254 46.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.254 46.053Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 114.462.453 59.680.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 17.059.500 17.000.000Maddi Duran Varlıklar18 43.103.254 30.442.659Kullanım Hakkı Varlıkları17 601.819 956.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 619.547 760.207Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 619.547 760.207Peşin Ödenmiş Giderler14 0 1.566.422İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı30 1.441.422 2.411.876TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.979.249 113.549.715TOPLAM VARLIKLAR501.066.707 256.524.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 45.845.178 21.511.446İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.845.178 21.511.446Banka Kredileri9 45.845.178 21.511.446Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 751.515 810.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları751.515 810.522Ticari Borçlar83.152.832 23.556.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 83.152.832 23.556.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 432.163 373.319Diğer Borçlar5.482.094 6.293.416İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.643.816 4.592.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 838.278 1.701.416Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 18.368.862 17.726.656Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.135.605 11.518.897Kısa Vadeli Karşılıklar177.984 723.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 43.280 63.628Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 134.704 660.029ARA TOPLAM171.346.233 82.514.463TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.346.233 82.514.463UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 661.292 1.164.091İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 661.292 1.164.091Diğer Borçlar0 4.736.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 4.736.688Uzun Vadeli Karşılıklar483.570 303.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21-31 483.570 303.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.862 6.204.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER172.491.095 88.718.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.566.633 150.274.978Ödenmiş Sermaye23.1 42.970.214 41.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.2 52.876.395 6.930.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.177.118 9.183.171Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3 9.257.261 9.257.261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3 -52.047 -52.047Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.3 9.309.308 9.309.308Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -80.143 -74.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.4 2.450.638 1.670.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.5 90.710.188 30.557.400Net Dönem Karı veya Zararı101.382.080 60.933.241Kontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 29.008.979 17.531.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.575.612 167.806.198TOPLAM KAYNAKLAR501.066.707 256.524.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 266.111.937 123.172.811 111.966.559 45.872.922Satışların Maliyeti24 -141.224.821 -61.099.779 -67.583.672 -23.413.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.887.116 62.073.032 44.382.887 22.459.388BRÜT KAR (ZARAR)124.887.116 62.073.032 44.382.887 22.459.388Genel Yönetim Giderleri26 -18.117.004 -5.861.923 -7.613.150 -2.327.505Pazarlama Giderleri26 -11.536.087 -13.907.307 -6.321.220 -6.539.551Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -7.146.417 -3.453.118 -2.465.508 -1.207.572Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 22.564.448 6.652.502 6.278.119 4.365.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -18.241.386 -5.930.595 -1.990.649 -4.290.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.410.670 39.572.591 32.270.479 12.459.760Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 7.256.328 4.910.132 3.341.459 2.244.422Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -758.708 -2.521.383 -263.173 -1.563.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 33.287.669 25.802.235 13.341.003 6.221.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.195.959 67.763.575 48.689.768 19.362.478Finansman Gelirleri29 4.679.910 1.282.811 279.972 657.163Finansman Giderleri29 -6.112.471 -2.929.483 -1.165.468 -1.051.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.763.398 66.116.903 47.804.272 18.968.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.106.059 -7.392.485 -6.806.450 -3.204.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -17.135.605 -8.152.393 -6.324.728 -3.542.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -970.454 759.908 -481.722 338.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.657.339 58.724.418 40.997.822 15.763.852DÖNEM KARI (ZARARI)112.657.339 58.724.418 40.997.822 15.763.852Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.6 11.275.259 9.172.385 813.949 1.659.680Ana Ortaklık Payları101.382.080 49.552.033 40.183.873 14.104.172Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.053 -36.849 6.052 -52.122Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -50.315 -65.152Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-6.053 3.403 6.052 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -6.053 3.403 6.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 10.063 0 13.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 10.063 13.030Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.053 -36.849 6.052 -52.122TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.651.286 58.687.569 41.003.874 15.711.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.275.259 9.172.385 7.221.256 7.363.529Ana Ortaklık Payları101.376.027 49.515.184 33.782.618 8.348.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976608BIST