***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
09.12.2021 18:16
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Şirketimizin 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile küresel IVD üreticilerinden biri arasında Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süreyle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik anlaşması imzalandığı, 03.09.2021 tarihli özel durum açıklamasında ise söz konusu distribütörlük ve tedarik anlaşmasının 02.09.2021 tarihi itibarıyla yenilenerek 1 yıl süreyle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) de içerecek şekilde genişletildiği kamuya duyurulmuştur.
Söz konusu küresel IVD üreticisi Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH'nin resmi twitter hesabında 07.12.2021 tarihinde yapılan açıklamada anılan anlaşmadan bahsedilmiş olmakla birlikte OMİCRON etiketi kullanılmıştır. Ancak, SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitleri (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) arasında OMİCRON varyant kiti bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982485
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