***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaliki Bulunduğumuz Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine Fabrika binası yapılması hususunda Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd Şti .İle 05.03.2020 tarihinde bir Eser sözleşmesiakdedilmiştir.Ayrıca Taraflar arasında Fabrika Binasının tamamlanması ile gayrimenkulün , Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne 8.000.000 TL karşılığı devri hususunda Satış vaadi sözleşmesi akdedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824638BIST