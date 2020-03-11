***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 18:53
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maliki Bulunduğumuz Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü Makine İhtisas OSB 1 Parsel de kayıtlı Gayrimenkul üzerine Fabrika binası yapılması hususunda Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd Şti .İle 05.03.2020 tarihinde bir Eser sözleşmesi akdedildiği ve Fabrika Binasının tamamlanması ile gayrimenkulün, Söylemez Kauçuk Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne 8.000.000 TL karşılığı devri hususunda Satış vaadi sözleşmesi akdedildiği kamuya açıklanmıştır.
Söz konusu anlaşmalar kapsamında bugün , 5.000.000 TL'lik avans ödemesi alınmış olup kalan 3.000.000 TL'lik bakiye gayrimenkulün devri sırasında alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827223
BIST
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18:056,1978
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|Sterlin
|7,9507
|7,9905
|% 0,30
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|Frank
|6,5636
|6,6031
|% 0,61
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|Riyal
|1,6450
|1,6532
|% 0,57
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|Alış
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|Altın Gr.
|328
|328
|1,82
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|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
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|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
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|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
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|Çeyrek
|528
|540
|5,95
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|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
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|Gümüş Gr.
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