***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 16:15
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin tanı sürecinin ilk aşamasında kullanılan MagicPrep kitinin test çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
Paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888438
BIST
16:401.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:407,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7100
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7482
En Düşük
7,5972
16:409,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,0900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1595
En Düşük
8,9891
16:40467,58
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|| 3,68
|Açılış
|: 467,64
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|Önceki Kapanış
|: 463,90
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469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|2.145,00
|49.238.309
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.776.629
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.770.043
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.474.055
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.967.011.900
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,33
|2.869.033.769
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.418.014.469
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,31
|1.247.223.454
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|1.015.737.280
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,33
|2.869.033.769
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.418.014.469
|% 5,05
|
|GARAN
|8,82
|3.967.011.900
|% 2,20
|
|TSKB
|2,29
|753.148.713
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.974.574
|% 0,53
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6868
|7,6924
|% 0,05
|
|Euro
|9,0774
|9,1117
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0994
|10,1500
|% 0,38
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0464
|2,0567
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|9,00
|
|Tam
|3.088
|3.168
|3,05
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,48
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,73
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,62
|
Seans Raporu
16:38
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16:50KERVT
Yüzde 7.32 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 414, 441 adet işlem
-
16:49SAFKR
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 685, 649 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.86 ) 1, 438
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16:48XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 25, 140.00 milyon TL de
-
16:48KFEIN
Yüzde 4.57 oranında artışla 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 444 adet işlem