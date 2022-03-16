***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 20:14
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.06.2020 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, FDA EUA'da (Acil kullanım Onayı Listesi) bulunan , EUA2000486 numaralı FDA EUA ımızı, Covid-19 pandemisinin tanısında değişen ve güncellenen yeni yaklaşımlar sebebiyle, bu başvurumuzun artık güncel pazarda yer alamadığından dolayı geri çekmiş bulunmaktayız.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010951
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|Yarım
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|2.967
|16,53
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