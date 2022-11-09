***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMalatya 1.Organize Sanayi Bölgesi ek alanında bulunan ve inşası devam eden üretim tesisimiz ile ilgili son durum bilgilendirmesini siz değerli yatırımcılarımıza sunarız.11.270 m2 inşaat alanı içerisinde toplamda 3.350 m2 kapalı alan inşası tamamlanmıştır.Üretim yapılması için tasarlanan temiz alanların kurulumlarına başlanmıştır, tüm sistemlerin tamamlanarak aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız ivedilikle devam etmektedir.Malatya fabrikamızda ruhsatlandırma süreçlerinin sonunda kurulması planlanan alanlarda- Swab üretimi- Mikrobiyoloji (petride,tüpte ve şişede besiyerleri) üretimi- Kart test üretimiyapılması planlanmaktadırİlgili bu ürün gamının gerektirdiği kalite standartları sertifikasyonu ve validasyon süreçleri, alanların sistemlerinin tamamlanması ve çalışma izinlerinin alınmasına müteakip başvuruları yapılarak aktifleştirilecektir.Fabrikamızın son hali ile ilgili görsellere internet sitemizin duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.Yatırımcılarımızın ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078708BIST