***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 18:15
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi ek alanında bulunan ve inşası devam eden üretim tesisimiz ile ilgili son durum bilgilendirmesini siz değerli yatırımcılarımıza sunarız.
11.270 m2 inşaat alanı içerisinde toplamda 3.350 m2 kapalı alan inşası tamamlanmıştır.
Üretim yapılması için tasarlanan temiz alanların kurulumlarına başlanmıştır, tüm sistemlerin tamamlanarak aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız ivedilikle devam etmektedir.
Malatya fabrikamızda ruhsatlandırma süreçlerinin sonunda kurulması planlanan alanlarda
- Swab üretimi
- Mikrobiyoloji (petride,tüpte ve şişede besiyerleri) üretimi
- Kart test üretimi
yapılması planlanmaktadır
İlgili bu ürün gamının gerektirdiği kalite standartları sertifikasyonu ve validasyon süreçleri, alanların sistemlerinin tamamlanması ve çalışma izinlerinin alınmasına müteakip başvuruları yapılarak aktifleştirilecektir.
Fabrikamızın son hali ile ilgili görsellere internet sitemizin duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yatırımcılarımızın ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078708
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.025,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.025,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|36,08
|2.658.770.431
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.070.534
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|1.816.262
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.708.577
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|432.153.798
|% -9,54
|
|THYAO
|111,20
|9.797.000.874
|% -1,59
|
|ASELS
|37,78
|7.757.172.518
|% 4,42
|
|EREGL
|34,62
|5.747.900.740
|% -3,13
|
|TCELL
|32,10
|4.593.616.028
|% 9,18
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|EKGYO
|5,07
|3.191.397.380
|% -2,50
|
|SKBNK
|2,15
|671.585.673
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|TSKB
|3,09
|904.646.479
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5986
|18,6004
|% 0,42
|
|Euro
|18,7258
|18,7430
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1447
|21,2507
|% -0,79
|
|Frank
|18,8311
|18,9445
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|16,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,09
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem