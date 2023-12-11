***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 8.500.000.-TL adet pay karşılığında 8.500.000.-TL tutarla iştirakte bulunulmasına karar verilen 50.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ" unvanlı şirketin kuruluşu tamamlanmış olup, bahse konu husus 11.12.2023 tarih ve 10976 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224677BIST