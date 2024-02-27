***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023 - 23.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Şirketimiz arasında 10.04.2023 tarihinde "1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi" siparişine ilişkin BSUS9J1AM3/2023-5105018 sayılı sözleşme imzalanmıştır. Bununla birlikte RTA Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 adet exktraksiyon cihazı teknik olarak valide edilemediğinden sebeple komisyonca muayenesi yapılamayacağı için teknik açıdan uygunluk verilemediği ve söz konusu ürünler için yapılacak işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekliliğinden, Şirketimiz ile DMO arasında imzalanan işbu sözleşme kapsamında ürüne ait ilgili şartname kapsamında sözleşme konusu malzemenin muayenesinin ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılamaması nedeniyle, bahse konu sözleşme DMO'dan gelen talep üzerine karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252463BIST