***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 19:36
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023 - 23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Şirketimiz arasında 10.04.2023 tarihinde "1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi" siparişine ilişkin BSUS9J1AM3/2023-5105018 sayılı sözleşme imzalanmıştır. Bununla birlikte RTA Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 adet exktraksiyon cihazı teknik olarak valide edilemediğinden sebeple komisyonca muayenesi yapılamayacağı için teknik açıdan uygunluk verilemediği ve söz konusu ürünler için yapılacak işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekliliğinden, Şirketimiz ile DMO arasında imzalanan işbu sözleşme kapsamında ürüne ait ilgili şartname kapsamında sözleşme konusu malzemenin muayenesinin ihtiyaç sahibi kuruluşça yapılamaması nedeniyle, bahse konu sözleşme DMO'dan gelen talep üzerine karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252463
BIST
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18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0452
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0493
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.033,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 2.033,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
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2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1389
|31,1473
|% 0,15
|
|Euro
|33,8102
|33,8441
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,4073
|39,6049
|% 0,20
|
|Frank
|35,2723
|35,4848
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2793
|8,3208
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,87
|894,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,06
|946,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,55
|2.030,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
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Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS