***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermayeye eklenecek iç kaynakların güncellenmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 42.970.214Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 7.644.634,200 132,71934 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 NâmaB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 37.210.214 49.385.151,800 132,71934 B Grubu B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 42.970.214 57.029.786,000 132,71934İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 31.061.646,83Geçmiş Yıl Karları (TL) 25.968.139,17Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru kapsamında, Şirketimizin 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, iç kaynaklardan karşılanacak olan 57.029.786 TL tutarındaki sermayenin 31.061.646,83 TL tutarındaki kısmının emisyon primlerinden, 25.968.139,17 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda mevcut bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda sermaye artırım tutarı veya oranı değişmemiş, yalnızca sermayeye eklenecek iç kaynaklarda güncelleme yapılmıştır.Sermaye artırımına ilişkin süreç hakkında gelişmeler kamuoyu ve paydaşlarımızla paylaşılacaktır.Saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033027BIST