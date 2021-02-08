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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.02.2021 09:52



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Y.K.BAŞKANI 0 B
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Y.K.ÜYESİ/AVUKAT 0 B Bağımsız Üye Değil
ABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici B Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - A1 Capital ve Güler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
İKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B GRUBU Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908070


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Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 27,02 27,06 0,19  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,05  
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