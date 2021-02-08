***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2021 09:52
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Y.K.BAŞKANI 0 B
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Y.K.ÜYESİ/AVUKAT 0 B Bağımsız Üye Değil
ABUBEKİR DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici B Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - A1 Capital ve Güler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
İKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.11.2020 İcrada Görevli Değil Evet B GRUBU Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908070
BIST
11:231.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:237,0696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:238,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:23411,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 411,41
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:23
|YKGYO
|5,94
|10.413.155
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|13.352.772
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.225.050
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.092.308
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,81
|114.319.247
|% -7,79
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,80
|973.742.202
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|479.219.212
|% 0,50
|
|GARAN
|9,80
|427.312.511
|% 0,41
|
|ODAS
|4,24
|329.050.363
|% 2,66
|
|KRDMD
|7,08
|282.928.353
|% 2,02
|
|DOHOL
|4,04
|479.219.212
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,49
|281.722.361
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,77
|222.138.013
|% 3,75
|
|ODAS
|4,24
|329.050.363
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,42
|102.062.283
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0660
|7,0696
|% 0,19
|
|Euro
|8,5078
|8,5130
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,6578
|9,7063
|% -0,08
|
|Frank
|7,8108
|7,8578
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 0,05
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,05
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:37ETYAT
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 964 adet işlem
-
11:35ETYAT
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 800 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.54 ) 1, 626
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, EKGYO
-
11:34XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de