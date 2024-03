***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiA1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 135000000 43000000 TRY 31,85 İştirakKartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ Yenilenebilir Enerji 55000000 2750000 TRY 5,00 İştirakA1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ Taşıt Kiralama ve Eğitim 50000000 8500000 TRY 17,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257088BIST