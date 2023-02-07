***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.02.2023 09:04
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [RUBNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/02/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/02/2023
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar
RUBNS.E sırası, şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden 07/02/2023 (BUGÜN) saat 09:40'tan itibaren yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110185
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
18:0520,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0241
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
18:051.135,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.135,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.135,67
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8245
|18,8282
|% 0,01
|
|Euro
|20,2289
|20,2433
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6227
|22,7362
|% 0,26
|
|Frank
|20,2395
|20,3614
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,91
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.740
|7.809
|21,00
|
|Yarım
|3.781
|3.821
|10,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS