***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi07/02/2023Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarRUBNS.E sırası, şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden 07/02/2023 (BUGÜN) saat 09:40'tan itibaren yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110185BIST