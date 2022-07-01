***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
01.07.2022 18:00
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [RUBNS]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
01/07/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.500.000
Baz Fiyat (TL)
12,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/07/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
29-30/06/2022
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 74.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/07/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,5 TL/pay baz fiyat, "RUBNS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040771
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0629
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0429
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,36
|Açılış
|: 974,29
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,58
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7479
|16,7613
|% 0,38
|
|Euro
|17,3927
|17,4845
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,1419
|20,2429
|% -0,62
|
|Frank
|17,3626
|17,4672
|% -0,27
|
|Riyal
|4,4537
|4,4760
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,74
|
|Altın Gr.
|974
|974
|3,85
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|