***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:19
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100925
BIST
13:124.676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -52,96
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.676
13:1218,7874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:1220,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0243
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:121.137,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.137,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:11
|SDTTR
|62,30
|10.535.304
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.017.160
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,28
|277.515.082
|% 9,37
|
|RODRG
|31,58
|10.723.423
|% 7,63
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|POLTK
|1.577,10
|55.566.505
|% -9,24
|
|DURDO
|39,68
|12.263.430
|% -9,12
|
|GOZDE
|19,17
|262.261.953
|% -8,97
|
|THYAO
|128,40
|6.348.179.504
|% 2,47
|
|KRDMD
|17,78
|3.982.679.045
|% 3,43
|
|ASELS
|52,90
|3.042.704.221
|% 0,19
|
|EREGL
|37,12
|2.703.264.608
|% 0,76
|
|KOZAL
|518,60
|2.235.548.197
|% -0,04
|
|EKGYO
|7,96
|2.075.654.807
|% -1,49
|
|KRDMD
|17,78
|3.982.679.045
|% 3,43
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|266.492.078
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7802
|18,7869
|% 0,07
|
|Euro
|20,2065
|20,2154
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,24
|
|Frank
|20,0813
|20,2023
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.686
|7.732
|-1,00
|
|Yarım
|3.742
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,72
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,80
|