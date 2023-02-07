***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:15
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110343
BIST
14:064.612
En Yüksek
|Değişim
|: -6,46%
|| -318,63
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0618,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0620,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0354
|Açılış
|: 13,4734
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4789
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:061.132,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KONYA
|2.964,50
|91.932.491
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.034.167.136
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|116.220.269
|% 9,96
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|BTCIM
|35,10
|208.730.389
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.077.426
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.460.009
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.567.257
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.153.164
|% -10,00
|
|THYAO
|130,30
|2.550.119.333
|% -6,86
|
|ASELS
|53,60
|2.183.333.557
|% -8,84
|
|KRDMD
|17,25
|2.025.570.006
|% -2,32
|
|KOZAL
|511,90
|1.402.392.738
|% -2,22
|
|TUPRS
|540,00
|1.370.710.436
|% -6,72
|
|KRDMD
|17,25
|2.025.570.006
|% -2,32
|
|EKGYO
|6,86
|481.326.123
|% -5,64
|
|YKBNK
|8,37
|523.620.333
|% -5,74
|
|BUCIM
|5,90
|331.143.764
|% 5,73
|
|AKBNK
|15,36
|748.790.623
|% -5,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8248
|18,8340
|% 0,04
|
|Euro
|20,1685
|20,1738
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,5149
|22,6278
|% -0,22
|
|Frank
|20,2461
|20,3681
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|