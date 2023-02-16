***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:11
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113931
BIST
16:175.119
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 168,19
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:1718,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:1720,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:171.114,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.114,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:17
|OYAKC
|30,14
|215.339.049
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|594.121.334
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|288.058.532
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.983.543
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|30.404.895
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.824.293
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.444.899
|% -9,95
|
|THYAO
|143,90
|7.613.257.384
|% 2,86
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|TUPRS
|632,30
|5.364.802.590
|% 9,98
|
|SISE
|45,74
|3.416.853.876
|% 7,12
|
|ASELS
|59,35
|3.339.737.397
|% 1,98
|
|AKBNK
|16,52
|3.326.225.014
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,31
|1.700.062.772
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.945.366
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,58
|1.175.770.582
|% 5,28
|
|EREGL
|44,30
|6.503.102.755
|% 7,21
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8398
|18,8573
|% 0,05
|
|Euro
|20,1648
|20,1822
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6270
|22,7405
|% 0,09
|
|Frank
|20,3452
|20,4678
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0112
|5,0364
|% 0,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.581
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.704
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|0,30
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32KLKIM
Yüzde 9.98 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 410, 966 adet işlem
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16:30MERIT
Yüzde 6.98 oranında artışla 32.50 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 471 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 238, 05 artarak (% 4.34 ) 5, 720
-
16:29XU100
Endeks 5, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 22 üstünde . İşlem hacmi 74, 550.00 milyon TL de
-
16:29ISCTR
Yüzde 7.16 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 767, 131 adet işlem