***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 15:39
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125861
BIST
17:205.194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -35,61
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2019,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2020,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0703
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:201.192,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 20,17
|Açılış
|: 1.193,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.207.114
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.899.632
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.501.445
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|23.151.597
|% -8,38
|
|PENTA
|21,60
|555.339.311
|% -7,30
|
|KRGYO
|13,06
|26.985.713
|% -5,91
|
|ULUSE
|153,30
|104.357.604
|% -5,89
|
|ASTOR
|64,60
|5.778.892.843
|% 9,49
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|ASELS
|57,40
|3.560.797.648
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,56
|2.920.962.985
|% 1,66
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|YKBNK
|11,40
|2.089.736.591
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.060.427.398
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,04
|542.897.420
|% 7,16
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9999
|19,0038
|% 0,08
|
|Euro
|20,2001
|20,2092
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,0081
|23,1235
|% 0,28
|
|Frank
|20,3882
|20,5110
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|38,53
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,23
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.016
|8.102
|116,00
|
|Yarım
|3.930
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.982
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,22
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-2,14
|