***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 13:22
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158243
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -160,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0418
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2340
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.483,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.483,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|17,38
|31.961.759
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.116.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.643.537
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.799.207.813
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.593.035
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|IMASM
|16,18
|1.638.862.892
|% -8,07
|
|THYAO
|177,80
|8.072.918.734
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.799.207.813
|% -9,98
|
|EREGL
|37,30
|4.263.191.230
|% -1,69
|
|KRDMD
|21,58
|3.814.357.833
|% 1,03
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|EKGYO
|7,43
|2.223.739.599
|% -3,88
|
|YKBNK
|11,75
|3.201.220.368
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,94
|2.583.659.788
|% -1,22
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|KRDMD
|21,58
|3.814.357.833
|% 1,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6467
|23,6543
|% 0,18
|
|Euro
|25,5633
|25,5888
|% 0,92
|
|Sterlin
|29,6950
|29,8439
|% 0,78
|
|Frank
|25,9959
|26,1525
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2832
|6,3147
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|2,69
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem