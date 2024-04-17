***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 15:12
***RUBNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RUBNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273562
BIST
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15:349.586
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 38,18
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:3432,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:3434,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1089
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:342.491,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.491,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:34
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|KTLEV
|155,20
|253.387.831
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|221.845.039
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.774.735
|% 9,99
|
|CELHA
|41,62
|76.946.428
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|266.222.921
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,44
|193.292.344
|% -8,57
|
|BRKSN
|46,70
|53.765.444
|% -8,43
|
|THYAO
|299,50
|6.739.429.851
|% 0,84
|
|YKBNK
|30,48
|4.464.259.860
|% 1,60
|
|AKBNK
|57,35
|3.592.134.889
|% 2,69
|
|ISCTR
|12,28
|3.454.232.127
|% 0,99
|
|TUPRS
|185,30
|2.852.199.343
|% -0,38
|
|ZOREN
|5,87
|1.716.395.610
|% 2,62
|
|ISCTR
|12,28
|3.454.232.127
|% 0,99
|
|ENTRA
|13,99
|2.774.839.422
|% -5,79
|
|EKGYO
|10,20
|1.714.624.436
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,48
|4.464.259.860
|% 1,60
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5261
|32,5347
|% 0,26
|
|Euro
|34,6408
|34,6537
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,4963
|40,6993
|% 0,34
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,39
|28,43
|% 0,66
|
|Platin
|949,13
|950,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,94
|1.019,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,25
|89,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.380,23
|2.380,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
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