***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
22.03.2024 09:35
***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22/03/2024
İlgili Şirketler RUBNS
Açıklamalar Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Osman İpek tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama Pay Satış Bilgi Formu şablonundan yeniden duyurulmaktadır. Açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261342
BIST
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11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.996.152
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.036.638
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.029.512
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|86.135.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.171.922
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|LOGO
|82,00
|139.033.096
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,50
|37.761.585
|% -6,77
|
|THYAO
|289,75
|4.590.119.823
|% 1,49
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|VESTL
|87,90
|2.022.489.374
|% 2,45
|
|AKBNK
|45,64
|1.645.664.108
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|416.033.261
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.033.902.818
|% 3,79
|
|PETKM
|23,46
|1.040.672.170
|% 2,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7544
|40,9587
|% -1,38
|
|Frank
|35,9124
|36,0924
|% -1,27
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,83
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01EGEEN
Yüzde 7.25 oranında artışla 15, 980.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 723 adet işlem
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE