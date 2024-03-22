***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? HayırKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22/03/2024İlgili Şirketler RUBNSAçıklamalar Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Osman İpek tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama Pay Satış Bilgi Formu şablonundan yeniden duyurulmaktadır. Açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261342BIST