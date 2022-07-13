***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2022 17:27
***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.07.2022
İlgili Şirketler RUBNS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halit Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045088
BIST
17:142.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,77
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
17:1417,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1454
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
17:1417,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1737
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
17:14966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,78
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler17:12
|YEOTK
|72,60
|98.117.719
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|41.761.501
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|RTALB
|7,83
|86.047.363
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|58.776.329
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.209.728
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|252.692.081
|% -9,51
|
|RUBNS
|13,41
|211.761.083
|% -7,71
|
|GZNMI
|48,90
|44.964.282
|% -7,65
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|THYAO
|49,40
|2.839.449.984
|% -0,28
|
|SISE
|20,94
|970.502.994
|% -2,70
|
|EREGL
|25,96
|777.912.802
|% -2,11
|
|TUPRS
|232,70
|649.976.295
|% -4,28
|
|YKBNK
|4,18
|570.136.596
|% -1,88
|
|ODAS
|3,03
|552.275.150
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,81
|481.887.226
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|570.136.596
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,33
|252.692.081
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,44
|294.941.859
|% -1,11
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4431
|17,4611
|% 0,85
|
|Euro
|17,5367
|17,5655
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,5999
|20,7032
|% 0,51
|
|Frank
|17,6968
|17,8034
|% 0,88
|
|Riyal
|4,6307
|4,6539
|% 0,82
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-3,25
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.579
|6.688
|89,00
|
|Yarım
|3.206
|3.255
|27,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,28
|
Seans Raporu
17:12
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17:27IZFAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 656, 135 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 24 kaybederek (% -1.55 ) 2, 117
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