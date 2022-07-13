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***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

13.07.2022 17:27
***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***RUBNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.07.2022
İlgili Şirketler RUBNS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halit Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045088


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KONYA 1.177,20 41.761.501 % 10,00  
YBTAS 21.450,10 251.956 % 10,00  
RTALB 7,83 86.047.363 % 9,97  
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Altın Ons 1.722 1.723 -3,25  
Altın Gr. 967 967 7,34  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.579 6.688 89,00  
Yarım 3.206 3.255 27,00  
Çeyrek 1.608 1.629 19,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,01  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,16  
B. Petrol 100 100 0,28  
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