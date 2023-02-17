***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.02.2023 15:25
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihinde aldığı karara göre Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114808
BIST
15:415.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,00
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4118,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4120,0374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1116
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:411.108,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.108,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KONYA
|3.945,50
|248.403.869
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.789.389
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.546.517
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|LIDER
|97,20
|20.841.780
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|771.926.706
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.874.567
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|TUPRS
|625,90
|3.297.826.881
|% -0,71
|
|THYAO
|139,80
|3.114.798.066
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,40
|683.322.211
|% 1,23
|
|AKBNK
|16,01
|1.484.783.397
|% -0,56
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8637
|18,8708
|% 0,12
|
|Euro
|20,0338
|20,0374
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,4431
|22,5556
|% -0,39
|
|Frank
|20,1515
|20,2729
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0132
|5,0384
|% 0,08
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:55XU100
Endeks 5, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 46, 152.00 milyon TL de
-
15:55GUBRF
Yüzde 4.20 oranında artışla 181.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 991, 047 adet işlem
-
15:54MOBTL
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 380, 113 adet işlem
-
15:53DAGI
Yüzde 5.88 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 227 adet işlem
-
15:52PRDGS
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 164 adet işlem