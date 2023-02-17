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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.02.2023 15:25
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihinde aldığı karara göre   Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi  için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu  olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına  sunulmasına karar vermiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114808


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