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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.11.2023 12:01
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023, 23.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.10.2023
Tescil Tarihi
03.11.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.11.2023 / 10950
Açıklamalar

2023 yılı hesap dönemi için, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ilişkin 23.10.2023 tarihli genel kurul kararı, 03.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214311


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