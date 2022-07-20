***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047035BIST