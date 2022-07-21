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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.07.2022 17:31
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 21.07.2022 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047182


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