***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 21.07.2022 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047182BIST