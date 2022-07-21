***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.07.2022 17:31
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 21.07.2022 tarihinde bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047182
BIST
17:342.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
17:3417,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1077
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:3418,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1376
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:34971,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,10
|Açılış
|: 971,35
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ULUUN
|25,30
|528.229.222
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.130.135
|% 9,99
|
|DOBUR
|50,80
|16.008.983
|% 9,96
|
|MARKA
|2,99
|2.199.341
|% 9,93
|
|LIDER
|24,12
|172.378.533
|% -10,00
|
|ALKA
|40,90
|44.418.978
|% -5,63
|
|SANFM
|15,80
|15.772.470
|% -5,11
|
|IMASM
|64,55
|54.995.063
|% -4,93
|
|CANTE
|50,75
|23.071.095
|% -4,78
|
|THYAO
|51,45
|4.004.772.189
|% 0,19
|
|SISE
|21,12
|1.394.007.112
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,00
|1.112.011.149
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|999.808.496
|% 3,63
|
|EREGL
|27,88
|954.824.339
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,00
|1.112.011.149
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|999.808.496
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,31
|300.807.215
|% 5,65
|
|TSKB
|2,29
|396.296.451
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,59
|755.118.085
|% -0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7046
|17,7139
|% 0,64
|
|Euro
|18,0453
|18,0694
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,0313
|21,1368
|% 0,04
|
|Frank
|18,1385
|18,2478
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6981
|4,7217
|% 0,61
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|7,76
|
|Altın Gr.
|972
|972
|11,68
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.625
|6.689
|81,00
|
|Yarım
|3.228
|3.272
|43,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.636
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,16
|
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