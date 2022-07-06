***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarRubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Esas Sözleşmesi, ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 01/04/2009 07/04/2009 7286Madde 3 - Amaç ve Konu, Madde 6 Sermaye 27/12/2010 31/12/2010 7720Madde 6 - Sermaye 18/02/2014 24/02/2014 8514Madde 3 - Amaç ve Konu 15/04/2014 21/04/2014 8554Madde 2 - Ünvan 29/07/2020 04/08/2020 10130Madde 6 - Sermaye 30/12/2020 30/12/2020 10235Madde 4 - Adres 12/01/2021 12/01/2021 10243Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye 18 Maddenin Eklenmesi 21/06/2021 24/06/2021 10356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042248BIST