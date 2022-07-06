***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.07.2022 17:09
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Esas Sözleşmesi, ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 01/04/2009 07/04/2009 7286
Madde 3 - Amaç ve Konu, Madde 6 Sermaye 27/12/2010 31/12/2010 7720
Madde 6 - Sermaye 18/02/2014 24/02/2014 8514
Madde 3 - Amaç ve Konu 15/04/2014 21/04/2014 8554
Madde 2 - Ünvan 29/07/2020 04/08/2020 10130
Madde 6 - Sermaye 30/12/2020 30/12/2020 10235
Madde 4 - Adres 12/01/2021 12/01/2021 10243
Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye 18 Maddenin Eklenmesi 21/06/2021 24/06/2021 10356
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042248
BIST