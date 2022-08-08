***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarRubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053176BIST