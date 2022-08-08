***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:30
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 394.070 352.780 -87.077 24.104.475 74.764.248 0 74.764.248
Transferler
101.497 24.002.978 -24.104.475 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.893 22.330.157 22.437.051 22.437.051
Dönem Karı (Zararı)
22.330.157 22.330.157 22.330.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
106.893 106.893 106.893
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 500.963 454.277 23.915.901 22.330.157 97.201.298 0 97.201.298
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 0 423.498.702
Transferler
3.903.813 70.261.942 -74.165.755 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
243.276 98.677.255 98.920.531 98.920.531
Dönem Karı (Zararı)
98.677.255 98.677.255 98.677.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
243.276 243.276 243.276
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 272.799.960 536.290 5.810.300 94.595.428 98.677.255 522.419.233 0 522.419.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.252.045 39.297.379
Dönem Karı (Zararı)
98.677.255 22.330.157
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.677.255 22.330.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.736.844 131.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 7.484.154 3.901.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
583.020 -5.079.882
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 583.020 -5.079.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.127.091 374.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 -3.127.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 374.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-260.540 200.804
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -260.540 200.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.057.301 735.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.201.400 21.093.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.888.366 42.972.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -20.888.366 42.972.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.282.329 -4.906.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9 3.282.329 -4.906.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.120.934 -19.250.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 6.940.298 19.893.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.041.114 -19.489.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -50.041.114 -19.489.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 485.111 343.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.818.382 3.291.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18 4.818.382 3.291.457
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -11.677.106 -1.760.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.212.699 43.555.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.960.654 -4.257.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.621.870 -2.468.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.798.351
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.798.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.621.870 -5.266.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.621.870 -5.266.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.830.175 -21.497.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.410.230 32.977.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 49.410.230 32.977.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.898.939 -47.854.856
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -50.898.939 -47.854.856
Ödenen Faiz
26 -9.341.466 -6.619.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.000 15.331.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.000 15.331.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.881 198.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.285.881 15.530.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.285.881 485.880
Ticari Alacaklar
49.232.223 12.570.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 49.232.223 12.570.629
Diğer Alacaklar
151.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 151.106
Stoklar
7 161.105.064 150.928.901
Peşin Ödenmiş Giderler
160.389.912 55.790.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 160.389.912 55.790.460
Diğer Dönen Varlıklar
7.691.301 10.674.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 7.691.301 10.674.890
ARA TOPLAM
379.704.381 230.601.866
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.066.328 11.066.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
390.770.709 241.668.194
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
432.453.438 425.370.952
Arazi ve Arsalar
11 122.796.407 122.796.407
Binalar
11 56.337.809 56.975.806
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 226.968.730 233.327.527
Taşıtlar
11 5.933.160 6.420.003
Mobilya ve Demirbaşlar
11 827 1.344
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 20.416.505 5.849.865
Peşin Ödenmiş Giderler
21.064.650 20.150.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.064.650 20.150.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.518.088 445.521.524
TOPLAM VARLIKLAR
844.288.797 687.189.718
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.977.994 53.914.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.977.994 53.914.735
Banka Kredileri
13 95.319.022 47.654.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 21.658.972 6.260.177
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.422.892 46.569.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.422.892 46.569.430
Banka Kredileri
13 13.422.892 46.569.430
Ticari Borçlar
95.553.440 51.371.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 95.553.440 51.371.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.245.913 1.574.191
Diğer Borçlar
5.416.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.416.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.023.491 11.677.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 17.023.491 11.677.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.874 1.066.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 224.548 194.944
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 871.326 871.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.163.793 1.143.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.163.793 1.143.036
ARA TOPLAM
252.483.397 172.732.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.483.397 172.732.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.608.781 28.383.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.608.781 28.383.597
Banka Kredileri
13 6.608.781 12.733.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.650.444
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.816.700 1.394.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.816.700 1.394.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 60.960.686 61.180.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.386.167 90.958.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.869.564 263.691.016
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
522.419.233 423.498.702
Ödenmiş Sermaye
19 50.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
273.336.250 273.092.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
273.336.250 273.092.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 272.799.960 272.799.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 536.290 293.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.810.300 1.906.487
Yasal Yedekler
19 5.810.300 1.906.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 94.595.428 24.333.487
Net Dönem Karı veya Zararı
19 98.677.255 74.165.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
522.419.233 423.498.702
TOPLAM KAYNAKLAR
844.288.797 687.189.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 377.715.483 124.697.838 219.607.981 77.041.191
Satışların Maliyeti
21 -253.632.580 -101.526.358 -146.206.181 -59.933.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.082.903 23.171.480 73.401.800 17.107.682
BRÜT KAR (ZARAR)
124.082.903 23.171.480 73.401.800 17.107.682
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.865.822 -1.301.702 -10.711.844 -479.288
Pazarlama Giderleri
22 -67.297 -63.326 -45.017 -20.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 9.519.084 12.399.375 2.977.245 2.196.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.973.344 -2.481.584 -3.822.236 -471.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.695.524 31.724.243 61.799.948 18.334.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 11.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.695.524 31.735.777 61.799.948 18.334.130
Finansman Gelirleri
26 960.310 891.266 835.947 215.401
Finansman Giderleri
26 -14.921.278 -9.041.365 -6.910.676 -4.232.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.734.556 23.585.678 55.725.219 14.316.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.057.301 -1.255.521 -779.453 -732.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.349.641 -520.395 -1.345.955 -359.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 292.340 -735.126 566.502 -372.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
243.276 106.894 40.598 -184.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
315.943 138.823 52.725 -240.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-72.667 -31.929 -12.127 55.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-72.667 -31.929 -12.127 55.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.276 106.894 40.598 -184.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.920.531 22.437.051 54.986.364 13.399.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.920.531 22.437.051 54.986.364 13.399.311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053175
BIST