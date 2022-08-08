***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 394.070 352.780 -87.077 24.104.475 74.764.248 0 74.764.248Transferler101.497 24.002.978 -24.104.475 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.893 22.330.157 22.437.051 22.437.051Dönem Karı (Zararı)22.330.157 22.330.157 22.330.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)106.893 106.893 106.893Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 500.963 454.277 23.915.901 22.330.157 97.201.298 0 97.201.298Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 0 423.498.702Transferler3.903.813 70.261.942 -74.165.755 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)243.276 98.677.255 98.920.531 98.920.531Dönem Karı (Zararı)98.677.255 98.677.255 98.677.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)243.276 243.276 243.276Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 272.799.960 536.290 5.810.300 94.595.428 98.677.255 522.419.233 0 522.419.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.252.045 39.297.379Dönem Karı (Zararı)98.677.255 22.330.157Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)98.677.255 22.330.157Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.736.844 131.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 7.484.154 3.901.232Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler583.020 -5.079.882Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 583.020 -5.079.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.127.091 374.415Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 26 -3.127.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 26 374.415Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-260.540 200.804Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 -260.540 200.804Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 2.057.301 735.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.201.400 21.093.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.888.366 42.972.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -20.888.366 42.972.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.282.329 -4.906.346İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9 3.282.329 -4.906.346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -8.120.934 -19.250.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 6.940.298 19.893.738Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.041.114 -19.489.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -50.041.114 -19.489.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 485.111 343.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.818.382 3.291.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 18 4.818.382 3.291.457Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -11.677.106 -1.760.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.212.699 43.555.341Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.960.654 -4.257.962YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.621.870 -2.468.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.798.351Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.798.351Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.621.870 -5.266.804Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -16.621.870 -5.266.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.830.175 -21.497.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.410.230 32.977.000Kredilerden Nakit Girişleri13 49.410.230 32.977.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.898.939 -47.854.856Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -50.898.939 -47.854.856Ödenen Faiz26 -9.341.466 -6.619.154YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)800.000 15.331.916NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)800.000 15.331.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ485.881 198.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.285.881 15.530.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.285.881 485.880Ticari Alacaklar49.232.223 12.570.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 49.232.223 12.570.629Diğer Alacaklar151.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 151.106Stoklar7 161.105.064 150.928.901Peşin Ödenmiş Giderler160.389.912 55.790.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 160.389.912 55.790.460Diğer Dönen Varlıklar7.691.301 10.674.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 7.691.301 10.674.890ARA TOPLAM379.704.381 230.601.866Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.066.328 11.066.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR390.770.709 241.668.194DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar432.453.438 425.370.952Arazi ve Arsalar11 122.796.407 122.796.407Binalar11 56.337.809 56.975.806Tesis, Makine ve Cihazlar11 226.968.730 233.327.527Taşıtlar11 5.933.160 6.420.003Mobilya ve Demirbaşlar11 827 1.344Yapılmakta Olan Yatırımlar11 20.416.505 5.849.865Peşin Ödenmiş Giderler21.064.650 20.150.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 21.064.650 20.150.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR453.518.088 445.521.524TOPLAM VARLIKLAR844.288.797 687.189.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar116.977.994 53.914.735İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar116.977.994 53.914.735Banka Kredileri13 95.319.022 47.654.558Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 21.658.972 6.260.177Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.422.892 46.569.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.422.892 46.569.430Banka Kredileri13 13.422.892 46.569.430Ticari Borçlar95.553.440 51.371.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 95.553.440 51.371.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.245.913 1.574.191Diğer Borçlar5.416.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.416.436Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.023.491 11.677.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 17.023.491 11.677.106Kısa Vadeli Karşılıklar1.095.874 1.066.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 224.548 194.944Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 871.326 871.326Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.163.793 1.143.036İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.163.793 1.143.036ARA TOPLAM252.483.397 172.732.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER252.483.397 172.732.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.608.781 28.383.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.608.781 28.383.597Banka Kredileri13 6.608.781 12.733.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.650.444Uzun Vadeli Karşılıklar1.816.700 1.394.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.816.700 1.394.646Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 60.960.686 61.180.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.386.167 90.958.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.869.564 263.691.016ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar522.419.233 423.498.702Ödenmiş Sermaye19 50.000.000 50.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)273.336.250 273.092.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)273.336.250 273.092.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 272.799.960 272.799.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 536.290 293.013Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.810.300 1.906.487Yasal Yedekler19 5.810.300 1.906.487Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 94.595.428 24.333.487Net Dönem Karı veya Zararı19 98.677.255 74.165.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR522.419.233 423.498.702TOPLAM KAYNAKLAR844.288.797 687.189.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 377.715.483 124.697.838 219.607.981 77.041.191Satışların Maliyeti21 -253.632.580 -101.526.358 -146.206.181 -59.933.509TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.082.903 23.171.480 73.401.800 17.107.682BRÜT KAR (ZARAR)124.082.903 23.171.480 73.401.800 17.107.682Genel Yönetim Giderleri22 -11.865.822 -1.301.702 -10.711.844 -479.288Pazarlama Giderleri22 -67.297 -63.326 -45.017 -20.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 9.519.084 12.399.375 2.977.245 2.196.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.973.344 -2.481.584 -3.822.236 -471.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.695.524 31.724.243 61.799.948 18.334.130Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 11.534FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.695.524 31.735.777 61.799.948 18.334.130Finansman Gelirleri26 960.310 891.266 835.947 215.401Finansman Giderleri26 -14.921.278 -9.041.365 -6.910.676 -4.232.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.734.556 23.585.678 55.725.219 14.316.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.057.301 -1.255.521 -779.453 -732.437Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.349.641 -520.395 -1.345.955 -359.443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 292.340 -735.126 566.502 -372.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268DÖNEM KARI (ZARARI)98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları98.677.255 22.330.157 54.945.766 13.584.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar243.276 106.894 40.598 -184.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)315.943 138.823 52.725 -240.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-72.667 -31.929 -12.127 55.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-72.667 -31.929 -12.127 55.247Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.276 106.894 40.598 -184.957TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.920.531 22.437.051 54.986.364 13.399.311Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları98.920.531 22.437.051 54.986.364 13.399.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053175BIST