***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 13:57
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 133.776.209 394.070 352.780 -87.077 24.104.475 208.540.457 208.540.457
Transferler
-1.869.796 1.553.707 24.420.564 -24.104.475 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.911 45.649.512 45.793.423 45.793.423
Dönem Karı (Zararı)
45.649.512 45.649.512 45.649.512
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
143.911 143.911 143.911
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 131.906.413 537.981 1.906.487 24.333.487 45.649.512 254.333.879 254.333.879
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 423.498.702
Transferler
3.903.813 70.261.942 -74.165.755 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.662 134.012.173 133.974.511 133.974.511
Dönem Karı (Zararı)
134.012.173 134.012.173 134.012.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.662 -37.662 -37.662
Sermaye Arttırımı
24.500.000 24.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
272.637.815 272.637.815 272.637.815
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46.654.300 46.654.300 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
74.500.000 272.637.815 226.145.660 255.351 5.810.300 141.249.729 134.012.173 854.611.028 854.611.028
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.930.135 36.687.018
Dönem Karı (Zararı)
134.012.173 45.649.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
134.012.173 45.649.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.411.792 77.036.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 11.301.458 79.640.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
760.010 -3.253.884
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 760.010 -3.253.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.818 1.115.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 137.818 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 0 1.115.992
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.963.947 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -798.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 0 -798.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -10.751.441 331.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.820.478 -71.153.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.071.473 25.750.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -50.071.473 25.750.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.638.829 -8.800.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9 2.638.829 -8.800.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -61.161.841 -106.811.167
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -194.713.520 10.216.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.505.388 -23.362.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 19.505.388 -23.362.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.334.882 438.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.255.043 28.645.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18 10.255.043 28.645.089
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 4.392.214 2.769.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-129.396.513 51.532.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.533.622 -14.845.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.704.514 -49.516.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.090.000 3.478.551
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 103.090.000 3.478.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.385.486 -52.994.715
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.385.486 -52.994.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.377.628 13.247.990
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.137.815
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.637.815
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.155.448 86.168.059
Kredilerden Nakit Girişleri
13 78.155.448 86.168.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.407.254 -66.941.079
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -143.530.879 -63.793.149
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.876.375 -3.147.930
Ödenen Faiz
26 -16.508.381 -5.978.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.152.007 418.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.152.007 418.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.880 198.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.637.887 617.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 145.637.887 485.880
Ticari Alacaklar
62.199.486 12.570.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.199.486 12.570.629
Diğer Alacaklar
0 151.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 151.106
Stoklar
7 212.090.742 150.928.901
Peşin Ödenmiş Giderler
198.277.526 55.790.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 198.277.526 55.790.460
Diğer Dönen Varlıklar
8.187.167 10.674.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 8.187.167 10.674.890
ARA TOPLAM
626.392.808 230.601.866
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 11.066.328 11.066.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
637.459.136 241.668.194
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 347.364.980 425.370.952
Peşin Ödenmiş Giderler
72.377.026 20.150.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 72.377.026 20.150.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
419.742.006 445.521.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.057.201.142 687.189.718
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 26.509.991 53.914.735
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 18.397.731 46.569.430
Ticari Borçlar
70.105.017 51.371.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 70.105.017 51.371.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.909.073 1.574.191
Diğer Borçlar
0 5.416.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 5.416.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.069.320 11.677.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 16.069.320 11.677.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.647 1.066.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 384.890 194.944
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 710.757 871.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
306.134 1.143.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 306.134 1.143.036
ARA TOPLAM
135.392.913 172.732.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.392.913 172.732.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 16.880.456 28.383.597
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.432.699 1.394.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.432.699 1.394.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 47.884.046 61.180.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.197.201 90.958.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.590.114 263.691.016
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
854.611.028 423.498.702
Ödenmiş Sermaye
19 74.500.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
272.637.815 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
226.401.011 273.092.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.401.011 273.092.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 226.145.660 272.799.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 255.351 293.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.810.300 1.906.487
Yasal Yedekler
19 5.810.300 1.906.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 141.249.729 24.333.487
Net Dönem Karı veya Zararı
19 134.012.173 74.165.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
854.611.028 423.498.702
TOPLAM KAYNAKLAR
1.057.201.142 687.189.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 559.043.179 228.905.882 181.327.696 104.208.044
Satışların Maliyeti
21 -423.635.735 -178.131.528 -170.003.155 -76.605.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.407.444 50.774.354 11.324.541 27.602.874
BRÜT KAR (ZARAR)
135.407.444 50.774.354 11.324.541 27.602.874
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.762.765 -2.001.309 -2.121.471 -699.607
Pazarlama Giderleri
22 -152.952 -366.427 -85.655 -303.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.300.015 11.938.028 780.931 -472.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.643.430 -2.678.874 -670.086 -516.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.148.312 57.665.772 9.228.260 25.610.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.412.264 0 8.412.264 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -323.124 -3.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.560.576 57.342.648 17.640.524 25.606.870
Finansman Gelirleri
26 3.301.904 629.740 2.341.594 -261.526
Finansman Giderleri
26 -21.601.748 -10.877.532 -6.680.470 -1.836.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
123.260.732 47.094.856 13.301.648 23.509.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.751.441 -1.445.344 12.808.742 -189.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.533.622 -1.156.398 -183.981 -636.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 13.285.063 -288.946 12.992.723 446.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.662 143.911 -280.938 37.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.912 186.897 -364.855 48.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.250 -42.986 83.917 -11.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.250 -42.986 83.917 -11.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.662 143.911 -280.938 37.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.974.511 45.793.423 25.829.452 23.356.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.974.511 45.793.423 25.829.452 23.356.371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075039
BIST