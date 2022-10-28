***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 133.776.209 394.070 352.780 -87.077 24.104.475 208.540.457 208.540.457Transferler-1.869.796 1.553.707 24.420.564 -24.104.475 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)143.911 45.649.512 45.793.423 45.793.423Dönem Karı (Zararı)45.649.512 45.649.512 45.649.512Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)143.911 143.911 143.911Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 131.906.413 537.981 1.906.487 24.333.487 45.649.512 254.333.879 254.333.879Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 423.498.702Transferler3.903.813 70.261.942 -74.165.755 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.662 134.012.173 133.974.511 133.974.511Dönem Karı (Zararı)134.012.173 134.012.173 134.012.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.662 -37.662 -37.662Sermaye Arttırımı24.500.000 24.500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)272.637.815 272.637.815 272.637.815Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-46.654.300 46.654.300 0 0Dönem Sonu Bakiyeler74.500.000 272.637.815 226.145.660 255.351 5.810.300 141.249.729 134.012.173 854.611.028 854.611.028Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-131.930.135 36.687.018Dönem Karı (Zararı)134.012.173 45.649.512Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)134.012.173 45.649.512Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.411.792 77.036.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 11.301.458 79.640.750Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler760.010 -3.253.884Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 760.010 -3.253.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler137.818 1.115.992Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 26 137.818 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 26 0 1.115.992Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.963.947 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -798.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 0 -798.342Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -10.751.441 331.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-267.820.478 -71.153.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.071.473 25.750.665İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -50.071.473 25.750.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.638.829 -8.800.561İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9 2.638.829 -8.800.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -61.161.841 -106.811.167Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -194.713.520 10.216.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.505.388 -23.362.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 19.505.388 -23.362.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.334.882 438.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.255.043 28.645.089İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 18 10.255.043 28.645.089Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 4.392.214 2.769.549Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-129.396.513 51.532.506Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -2.533.622 -14.845.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI66.704.514 -49.516.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.090.000 3.478.551Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 103.090.000 3.478.551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.385.486 -52.994.715Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -36.385.486 -52.994.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI210.377.628 13.247.990Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri297.137.815Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri272.637.815Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri78.155.448 86.168.059Kredilerden Nakit Girişleri13 78.155.448 86.168.059Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148.407.254 -66.941.079Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -143.530.879 -63.793.149Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.876.375 -3.147.930Ödenen Faiz26 -16.508.381 -5.978.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.152.007 418.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.152.007 418.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ485.880 198.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.637.887 617.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 145.637.887 485.880Ticari Alacaklar62.199.486 12.570.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.199.486 12.570.629Diğer Alacaklar0 151.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 151.106Stoklar7 212.090.742 150.928.901Peşin Ödenmiş Giderler198.277.526 55.790.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 198.277.526 55.790.460Diğer Dönen Varlıklar8.187.167 10.674.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 8.187.167 10.674.890ARA TOPLAM626.392.808 230.601.866Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.066.328 11.066.328TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR637.459.136 241.668.194DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 347.364.980 425.370.952Peşin Ödenmiş Giderler72.377.026 20.150.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 72.377.026 20.150.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR419.742.006 445.521.524TOPLAM VARLIKLAR1.057.201.142 687.189.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 26.509.991 53.914.735Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 18.397.731 46.569.430Ticari Borçlar70.105.017 51.371.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 70.105.017 51.371.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.909.073 1.574.191Diğer Borçlar0 5.416.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 5.416.436Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.069.320 11.677.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 16.069.320 11.677.106Kısa Vadeli Karşılıklar1.095.647 1.066.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 384.890 194.944Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 710.757 871.326Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler306.134 1.143.036İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 306.134 1.143.036ARA TOPLAM135.392.913 172.732.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.392.913 172.732.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 16.880.456 28.383.597Uzun Vadeli Karşılıklar2.432.699 1.394.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.432.699 1.394.646Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 47.884.046 61.180.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.197.201 90.958.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER202.590.114 263.691.016ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar854.611.028 423.498.702Ödenmiş Sermaye19 74.500.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)272.637.815 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)226.401.011 273.092.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)226.401.011 273.092.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 226.145.660 272.799.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 255.351 293.013Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.810.300 1.906.487Yasal Yedekler19 5.810.300 1.906.487Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 141.249.729 24.333.487Net Dönem Karı veya Zararı19 134.012.173 74.165.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR854.611.028 423.498.702TOPLAM KAYNAKLAR1.057.201.142 687.189.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 559.043.179 228.905.882 181.327.696 104.208.044Satışların Maliyeti21 -423.635.735 -178.131.528 -170.003.155 -76.605.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.407.444 50.774.354 11.324.541 27.602.874BRÜT KAR (ZARAR)135.407.444 50.774.354 11.324.541 27.602.874Genel Yönetim Giderleri22 -4.762.765 -2.001.309 -2.121.471 -699.607Pazarlama Giderleri22 -152.952 -366.427 -85.655 -303.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 10.300.015 11.938.028 780.931 -472.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -7.643.430 -2.678.874 -670.086 -516.431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.148.312 57.665.772 9.228.260 25.610.854Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 8.412.264 0 8.412.264 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -323.124 -3.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)141.560.576 57.342.648 17.640.524 25.606.870Finansman Gelirleri26 3.301.904 629.740 2.341.594 -261.526Finansman Giderleri26 -21.601.748 -10.877.532 -6.680.470 -1.836.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)123.260.732 47.094.856 13.301.648 23.509.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.751.441 -1.445.344 12.808.742 -189.823Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.533.622 -1.156.398 -183.981 -636.003Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 13.285.063 -288.946 12.992.723 446.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354DÖNEM KARI (ZARARI)134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19 134.012.173 45.649.512 26.110.390 23.319.354Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.662 143.911 -280.938 37.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.912 186.897 -364.855 48.074Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.250 -42.986 83.917 -11.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.250 -42.986 83.917 -11.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim FarklarıYurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.662 143.911 -280.938 37.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.974.511 45.793.423 25.829.452 23.356.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları133.974.511 45.793.423 25.829.452 23.356.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075039BIST