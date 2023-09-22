***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.09.2023Genel Kurul Tarihi 23.10.2023Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikasının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf - İlan MetniEK: 3 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2022.pdf - DiğeEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196969BIST