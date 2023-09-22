***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2023 23:15
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Kurul Tarihi 23.10.2023
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikasının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.
10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.
15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf - İlan Metni
EK: 3 Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2022.pdf - Diğe
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30'da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196969
BIST