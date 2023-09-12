***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14/02/2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmıştoplam nominal değeri 670.561TL olan pay senedinin, toplam nominal değeri 649.484 TL pay senedi olan kısmı12.09.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarRUBNS 12/09/2023 649.484 % 0,872 35,04 % 0,028 5.315.087,56 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194236BIST