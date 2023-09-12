***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.09.2023 18:15
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14/02/2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış
toplam nominal değeri 670.561
TL olan pay senedinin, toplam nominal değeri 649.484 TL pay senedi olan kısmı
12.09.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
RUBNS 12/09/2023 649.484 % 0,872 35,04 % 0,028 5.315.087,56 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194236
BIST