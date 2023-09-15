***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkRUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14/02/2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla geri alınan payların tamamının satışı 15.09.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alınan paylardan kalan 21.077 TL nominal değerli kısım 15.09.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satilmistir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarRUBNS 15/09/2023 21.077 % 0,028 34,1 % 0 -194.635,9 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195485BIST