***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.09.2023 19:07
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14/02/2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla geri alınan payların tamamının satışı 15.09.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Geri alınan paylardan kalan 21.077 TL nominal değerli kısım 15.09.2023 tarihinde aşağıda detayları belirtildiği üzere satilmistir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
RUBNS 15/09/2023 21.077 % 0,028 34,1 % 0 -194.635,9 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195485
BIST