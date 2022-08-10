***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.08.2022 11:20
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054047
BIST
17:382.823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 38,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.825
En Düşük
2.764
17:3817,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:3818,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2663
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:381.036,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.036,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TMSN
|60,60
|120.473.705
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|386.931.546
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.706.420
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.092.391
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.363.436
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.726.224
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.518.253.672
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,54
|343.511.594
|% -9,45
|
|THYAO
|60,05
|4.570.033.216
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,39
|2.432.068.600
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,78
|1.920.589.387
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,62
|1.765.854.561
|% 4,62
|
|GARAN
|16,71
|1.752.215.956
|% 4,24
|
|EKGYO
|3,62
|1.765.854.561
|% 4,62
|
|YKBNK
|5,39
|2.432.068.600
|% 2,86
|
|ZOREN
|2,68
|798.240.360
|% 3,47
|
|ODAS
|4,02
|1.190.010.358
|% -4,06
|
|ISCTR
|6,04
|1.369.197.824
|% 1,34
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8786
|17,9133
|% 0,08
|
|Euro
|18,5065
|18,5464
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,8513
|21,9609
|% 1,32
|
|Frank
|18,9600
|19,0742
|% 1,33
|
|Riyal
|4,7472
|4,7710
|% -0,07
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.935
|7.011
|14,00
|
|Yarım
|3.379
|3.428
|7,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,86
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,13
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-1,79
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51XU100
Endeks 2, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 43, 822.00 milyon TL de
-
17:51KONTR
Yüzde 7.25 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 418, 989 adet işlem
-
17:50USAK
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 695, 978 adet işlem
-
17:49NTGAZ
Yüzde 7.80 oranında artışla 15.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 032, 945 adet işlem
-
17:47GZNMI
Yüzde 9.09 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 798 adet işlem